Lecce, Simic a titolo definitivo all'Ascoli: ufficiale

LECCE - Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il Lecce comunica"di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenco Simic all'Ascoli Calcio". Dal sito ufficiale dell'Ascoli si rende noto che "Šimi? ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Difensore cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, Šimi? nella s.s. 2016/17 viene acquistato dalla Sampdoria, che l’anno seguente lo cede all’Empoli. Resta in Toscana i primi sei mesi, scendendo in campo 15 volte e segnando 3 gol, mentre nella seconda parte della stagione torna in A con la maglia della Spal. A Ferrara resta un anno e mezzo, totalizzando 14 presenze e 1 gol. Nella s.s. 2019/20 rientra in Croazia, nel Rijeka, ma a metà stagione approda nel massimo campionato slovacco nelle file del Dunajska Streda. Segue l’esperienza di un anno e mezzo coi polacchi dello Zaglebie Lubin, con cui realizza in 26 presenze 6 gol fra Campionato e Coppa. Nell’ultimo mercato invernale torna nella Serie B italiana, nelle file del Lecce, con cui vince il campionato scendendo in campo 7 volte".