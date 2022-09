Lecce, Pezzella: "Il Getafe mi voleva"

LECCE - Il nuovo giocatore del Lecce, Giuseppe Pezzella, si è presentato oggi in conferenza stampa: "Lecce? Ho accettato perché è una grande opportunità per me, non esitato appena c'è stata la possibilità, da uomo del sud. Ho trovato un gruppo unito e gli arrivi di Umtiti e Pongracic aumentano la qualità, possiamo fare bene. Su di me c'era anche il Getafe, ho scelto Lecce per giocare con continuità e perché mi piace stare al Sud - ha dichiarato - Ogni gara di Serie A è insidiosa. Con il Monza sarà importante ma non determinante. La affronteremo come sempre, senza troppa pressione, siamo ad inizio campionato. Il modulo? Non è un problema, ho giocato a quattro anche a Parma e l'ho fatto sin da bambino. Baroni vuole corsa e determinazione, poi devi adattarti in base all'avversario, non può giocare sempre allo stesso modo. Ad esempio col Napoli è stata una partita più difensiva, ma l'importante è portare a casa punti. Fisicamente vengo da mesi di lavoro senza, palla, non sono al 100% ma voglio esserlo il prima possibile. Banda? Per fermarlo ci vuole il fucile... Ha un potenziale ampio, ha una forza strepitosa nelle gambe. Ora sta a lui".