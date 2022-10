LECCE - Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale il Lecce "comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Vera alla CD América de Cali". Si esaurisce così l'avventura con la maglia del Lecce del terzino sinistro classe '99, Brayan Vera, sbarcato in Salento nell'estate 2019 dal Leones FC. Dopo poco più di tre stagioni con i salentini adesso il ritorno in Colombia all'America de Cali.