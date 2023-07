Rafia-Lecce, il doppio salto dell'ex Juve: dalla C alla A, è ufficiale

Il Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Hamza Rafia dal Pescara. L'eccletico giocatore offensivo ha fatto così il doppio salto passando dal giocare in C fino alla Serie A in una sola stagione. Lui la massima serie l'ha soltanto sfiorata con la Cremonese, la vittoria del campionato con i grigiorossi non è bastata a confermare il classe '99 che a gennaio è stato prelevato da Sebastiani per gli abruzzesi proprio dalla Juventus, squadra con cui ha esordito in Coppa Italia nel 2021 contro il Genoa segnando anche un gol decisivo per il 3 a 2 finale.