Rafia, l’ex Juve è pronto alla Serie A: accordo chiuso, la nuova squadra

I dribbling e i gol di Rafia al Pescara hanno illuminato gli occhi dei dirigenti del Lecce . Come riportato da Sky Sport, è stato raggiunto un accordo di 1 milione di euro più bonus, più il 15% sulla futura rivendita garantito agli abruzzesi. Raggiungerà il resto della rosa in ritiro nei prossimi giorni.

L'ex Juve è stato ceduto dai bianconeri al club di Serie C lo scorso gennaio e nella seconda parte di campionato ha messo in mostra le sue qualità. La presenza di Zeman in panchina lo ha aiutato nel valorizzare il suo stile di gioco e adesso avrà la possibilità di giocare in Serie A.

Rafia, un'arma in più per il Lecce

Negli ultimi mesi con il Pescara non ha segnato molto, ma ha lasciato un ottimo ricordo grazie alle sue giocate e ai numerosi assist, dieci in totale. Dopo aver assaporato la Serie A con la Juventus di Pirlo, ora il tunisino potrà raggiungere questo traguardo, con la speranza di esordire. In bianconero ha realizzato reti decisive, specialmente in Coppa Italia. Sia nel torneo dedicato alla Lega Pro, con il gol in finale contro la Ternana, sia nella competizione della prima squadra, quando con la sua zampata ai supplementari contro il Genoa ha garantito il passaggio ai quarti alla squadra di Pirlo. Gol festeggiato anche da Benzema. Come si conoscono? Sono cresciuti nello stesso quartiere di Lione e hanno avuto un percorso simile. Certo, una carriera differente, ma ora Rafia in A avrà la possibilità di compiere finalmente uno step successivo nella sua crescita.