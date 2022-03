Sport: "Kessie saluta il Milan, accordo totale con il Barcellona"

Kessie saluta Milano, Barcellona lo aspetta. Il quotidiano 'Sport' ne è sicuro: "accordo totale raggiunto lunedì" tra il centrocampista rossonero e il club blaugrana, che si sarebbe quindi già aggiudicato il secondo rinforzo per la prossima stagione dopo Andreas Christensen, difensore del Chelsea. In Spagna sono certi che sarà l'ivoriano il nuovo volto della mediana di Xavi, che non ha in rosa uno con le caratteristiche di Kessie, bravo tanto nel palleggio quanto nella fase di non possesso grazie alla sua potenza e ai suoi muscoli. Il rossonero ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan in scadenza il prossimo 30 giugno, attirando le attenzioni di tanti club europei. L'avrebbe spuntata il Barça che acquisterebbe Kessie come parametro zero, pagandogli solo l'ingaggio.