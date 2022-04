90min: "Milan molto vicino a ingaggiare Botman per 30 milioni"

Secondo quanto riferito da 90min, il Milan starebbero concordando con il Lille i termini per l'acquisto del difensore Sven Botman. Nell'ultima settimana i colloqui tenutesi tra il club campioni di Francia e quello vicecampione d'Italia sarebbero stati positivi e la firma apparirebbe vicina. La chiave per raggiungere l'accordo parrebbe essere Paolo Maldini, che avrebbe messo Botman in cima all'elenco degli acquisti per la prossima stagione. L'olandese, così, andrebbe a formare con Tomori un duo difensivo di grande affidamento per Pioli. Sul giocatore ci sarebbe anche il Newcastle, che però sembrerebbe più intenzionato ad acquistare Dan Burn dal Brighton. Per assicurarsi le prestazioni del giocatore ex giovanili dell'Ajax, i rossoneri dovrebbero sborsare circa 30 milioni di euro.