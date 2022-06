As: "Milan, pronto l'assalto a Carrasco se Leao va al Real Madrid"

MILANO - Yannick Ferreira Carrasco sarebbe finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione, se il Real Madrid dovesse riuscire ad assicurarsi Leao. Questa è la clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dal quotidiano 'As'. Il 28enne esterno offensivo belga è stato senza alcun dubbio uno dei migliori giocatori dell'Atlético Madrid nella stagione da poco terminata, sia nei numeri (6 reti e 6 assist in 34 partite di campionato, ndr) che per costanza di rendimento. La sua clausola rescissoria è pari a 60 milioni di euro e il Milan - sempre secondo quanto riporta il noto quotidiano spagnolo - potrebbe seriamente prenderne in considerazione l'acquisto qualora i "Blancos" affondassero il colpo sul portoghese classe '99. Ad ogni modo, fa sapere "As", il belga - il cui agente da qualche mese è Pini Zahavi, lo stesso di Lewandowski e Nkunku - ha un contratto con i "Colchoneros" valido fino al 2024 e si sente sportivamente valorizzato all'interno del club.