MIlan, De Ketelaere vale la spesa: Leao insegna

Si pronuncia Deketlar e, se tutto procederà secondo i piani del Milan, dovremo abituarci a pronunciare spesso il cognome di Charles De Ketelaere . E' il ventunenne centrocampista del Bruges che Maldini e Massara stanno trattando sulla base di 40 milioni di euro. Tanto ha richiesto il club fiammingo per il trequartista cresciuto nel vivaio, professionista da tre anni, 3 scudetti e una Supercoppa del Belgio, nazionale dal novembre 2020, autore del gol all'Italia che sconfisse i Diavoli Rossi nella finale per il terzo posto dell'ultima Nations League. La parola decisiva sull'operazione spetta a Gerry Cardinale , neoprorietario del MIlan, chiamato anche a mettere nero su bianco i nuovi contratti di Maldini e Massara che, nel frattempo, si stanno portando avanti con il lavoro.

Idee chiare

Ripagato con il diciannovesimo scudetto dalle scelte di mercato e dal lavoro compiuto da Pioli degli ultimi due anni e mezzo, Il club campione d'Italia non deflette dalla strategia rivelatasi vincente e dimostra di avere le idee ben chiare: veterani del calibro di Ibra e Giroud; giovani che, tuttavia, abbiano già maturato importanti esperienze internazionali come Origi e Renato Sanches; talenti che il tecnico possa valorizzare con il suo acume tattico e la razionalità d'impiego. Leao è il simbolo assoluto di una linea che l'operazione De Ketelaere può efficacemente consolidare.

La rosa vale 522,4 milioni

Intanto, si capisce perché Cardinale al Financial Times abbia dichiarato quanto Maldini sia centrale per il Milan. Il portale specializzato Transfermarkt ha stimato il valore assoluto della rosa rossonera, scoprendo che, grazie allo scudetto, è schizzato a 522,4 milioni di euro, scavalcando la Juve (520,9 milioni) e l'Inter (514,7). Nel luglio di un anno fa, l'organico a disposizione di Pioli valeva 456 milioni, saliti a 480 milioni un mese prima della conquista del titolo e del boom che il mercatom registra in questa sua fase d'avvio. In particolare: Leao, undici mesi fa aveva una quotazione di 25 milioni, oggi è di 70; Tonali è passato da 27 a 50 milioni; Kalulu da 7 a 28 milioni; Maignan da 25 a 35 milioni. Capite perché l'investimento su De Ketelaere stuzzichi tanto il Milan.