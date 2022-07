Milan, ufficiale Origi: contratto depositato in Lega

MILANO - Ora è arrivata anche l'ufficialità, Divock Origi è a tutti gli effetti un giocatore del Milan . Il suo contratto è stato depositato in Lega dal club rossonero e il nome del belga è apparso sul sito della Serie A nella lista dei trasferimenti perfezionati in questa sessione estiva di calciomercato.

Milan, ufficiale Origi

L'attaccante non si era potuto presentare al raduno di ieri per dei problemi burocratici, ma in ogni caso il classe 1995 dovrà lavorare a parte per i prossimi 10 giorni, al fine di recuperare dall'infortunio muscolare rimediato nel finale della scorsa stagione con la maglia del Liverpool.