Ufficiale, Leo Duarte passa dal Milan al Basaksehir

MILANO - L'avventura di Leo Duarte al Milan si conclude con appena nove presenze (520' totali). Il difensore brasiliano è infatti stato riscattato dal Basaksehir, club turco nel quale è andato in prestito dopo il deludente anno e mezzo in rossonero. Quella del classe '96 in Serie A è stata un'esperienza caratterizzata da infortuni e dal Covid. Acquistato nell'estate 2019 dal Flamengo per 11 milioni di euro, Duarte ha poi ritrovato il ritmo trasferendosi a gennaio 2021 a Istanbul. In una stagione e mezza in Turchia, infatti, ha collezionato 54 gettoni. Convinto dalle prestazioni, il Basaksehir ha così deciso di riscattarlo, acquistandone il cartellino a titolo definitivo. In una nota ufficiale diramata dal Milan si legge: "Il club augura a Leo le migliori soddisfazioni personali e professionali".