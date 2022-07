Milan-Ibrahimovic, il rinnovo è ufficiale: i dettagli dell'accordo

MILANO - È arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan . Maldini e Massara si sono recati a Desenzano sul Garda per chiudere la trattativa. Il prolungamento sarebbe di un anno, con base fissa dell’ingaggio da 1,5 milioni di euro più bonus legati a presenze e gol.

Il club rossonero ha comunicato l'estensione ufficiale del suo leader maximo: "AC Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 e continuerà a indossare la maglia rossonera numero 11".

Milan, Ibrahimovic rinnova

Un colpo importante non solo per le qualità tecniche, ma anche e soprattutto per il carisma e la mentalità vincente che il campione svedese ha già saputo portare all'interno dello spogliatoio rossonero, portandolo da leader alla conquista dell'ultimo scudetto.