Caro Cardinale, faccia uno sforzo: De Ketelaere sarà l'uomo in più del Milan

Se un indizio è un indizio, due indizi sono due indizi e tre indizi sono una prova, Charles De Ketelaere può sentirsi sempre più un giocatore del Milan. Non ha giocato la finale di Supercoppa che il Bruges ha vinto sul Gent il 17 luglio scorso; non è stato convocato per la partita inaugurale del campionato belga contro il Genk; ieri si è allenato a parte e oggi non si è allenato con la squadra. Giusta e lodevole la tenacia con cui Maldini e Massara perseguono l'obiettivo, cuocendo a fuoco lento il Bruges che sperava di scatenare l'asta con il Leeds, ma il giocatore ha scelto il Milan. In due anni e mezzo, Maldini e Massara hanno costruito la squadra che ha vinto il diciannovesimo scudetto con una tattica sagace, puntando sulla scoperta e la valorizzazione di talenti che Pioli ha lanciato in orbita (e il riferimento non è al solo Leao, le cui quotazioni si sono letteralmente triplicate).