Milan-De Ketelaere, ultimo rinvio

MILANO - Non cambia molto attendere un giorno in più o in meno per Charles De Ketelaere, visto quanto è durata la trattativa: non c'era quindi motivo per affrettarne a ieri l'arrivo. Tra oggi e domani le visite mediche, la firma e poi l'integrazione al nuovo gruppo: la squadra, dopo Marsiglia, riprenderà gli allenamenti mercoledì, ma non è escluso che il belga possa fare una visita alla propria nuova casa. Dopo aver chiuso col belga, il Milan ha due altri arrivi nel mirino: un difensore e un centrocampista. Per la difesa il nome è Tanganga, richiesto in prestito con diritto di riscatto, mentre il Tottenham chiede l'obbligo. E ora c'è la concorrenza della Roma, forte del fatto che il difensore è stato alle dipendenze di Mourinho. Ma il Milan ha come alternativa, già individuata da tempo, Abdou Diallo del Psg. Club, quest'ultimo, dal quale si attendono sviluppi anche per Renato Sanches, che sarebbe interessato proprio al trasferimento ai parigini anche qui per ritrovare un proprio vecchio allenatore: Galtier. E anche in questo caso il Milan ha l'alternativa: Carney Chukwuemeka , classe 2003 dell'Aston Villa.