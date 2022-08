Milan, in pressing su Mendes per Renato Sanches

MILANO - Definito il dossier De Ketelaere che oggi sostiene le visite mediche, sono ripresi in maniera più concreta i contatti con Jorge Mendes per Renato Sanches . Il Milan non ha mai mollato la pista che porta al centrocampista portoghese del Lille , che lascerà la sua attuale squadra nel corso di questa finestra di mercato, così come non ha mai ritirato dal tavolo del presidente Letang la propria offerta d’acquisto di Renato. I nuovi approcci con Mendes stanno a testimoniare come la voglia di Maldini e Massara sia quella di mettere a disposizione di Pioli un centrocampista importante, che possa raccogliere l’eredità di Franck Kessie trasferitosi al Barcellona . L’ostacolo per il Milan è la fase d’attesa che sta vivendo il giocatore, che guarda con interesse a ciò che accade in casa Paris Saint-Germain , laddove siede Galtier come allenatore ovvero colui che ha rilanciato Renato Sanches dopo gli anni difficili tra Bayern Monaco e Swansea . Molto complicata la pista che porta a Carey Chukwuemeka dell’ Aston Villa . Il centrocampista ha una valutazione molto alta, ci sono le big d’Europa su di lui che possono già operare in questa sessione di mercato con maggior forza economica senza dover aspettare la prossima estate, quando il giocatore andrà via dai Villans a poco più di 500 mila euro, ovvero il premio di valorizzazione che dovrà essere riconosciuto all’ Aston Villa . Pure Pape Matar Sarr del Tottenham rimane un nome valido, anche se le indicazioni delle ultime ore sono quelle di un tentativo sempre più convinto su Renato Sanches e i contatti con Mendes lo stanno a testimoniare.

I movimenti per la difesa rossonera

Anche nel reparto arretrato ci saranno dei movimenti. Abdou Diallo del Paris Saint-Germain è il nome che viene segnalato più caldo poiché in grado di poter ricoprire sia il ruolo di centrale mancino sia quello di terzino sinistro, laddove Ballo-Touré continua a non fornire prestazioni del tutto convincenti. Si lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto, anche perché Diallo è sulla lunga lista dei partenti del Psg. In caso di arrivo di Diallo o di Japhet Tanganga (passato in seconda posizione), il Milan farebbe uscire in prestito secco Matteo Gabbia. Sotto questo aspetto, c’è già un accordo di massima con la Sampdoria, che darebbe al ragazzo lo spazio di cui necessita per poter crescere ulteriormente. Una situazione simile a quella di Tommaso Pobega al Torino lo scorso anno. I prossimi giorni si annunciano importanti sotto questo punto di vista così come per il centrocampista, anche perché Maldini e Massara vorrebbero dare la rosa al completo a Pioli il prima possibile.

Il capitolo rinnovi

Proseguono bene le contrattazioni tra il Milan e gli agenti di Fikayo Tomori. Il ragazzo è felice in rossonero e si sta lavorando per arrivare in tempi brevi al rinnovo del contratto. Anche per Pierre Kalulu verrà ripreso in mano il dossier dopo il mercato, con il ragazzo che vedrà sul tavolo una proposta di prolungamento con netto adeguamento (almeno 2 milioni) di stipendio visto che ore ne prende appena 400 mila.