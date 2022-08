Casting Milan: con Tameze ci sono Onyedika e Sissoko

MILANO - L’infortunio nella zona inguinale patito da Sandro Tonali all’inizio del secondo tempo dell’amichevole di ieri contro il Vicenza cambia, nuovamente, le priorità del Milan sul mercato. Il buco a centrocampo lasciato da Franck Kessie e non ancora colmato dopo che è svanito Renato Sanches è un problema di non poco conto per la coppia Maldini e Massara, anche perché Stefano Pioli ha detto pubblicamente di aspettarsi un rinforzo lì e in difesa. I nomi emersi sono quelli di Raphael Onyedika (nato nel 2001) in forza al Midtjylland per poi passare a Ibrahima Sissoko dello Strasburgo (lui del ’97) mentre non scalda molto – per ora – Jean Onana del Bordeaux. Infine c’è anche una pista che porta in Italia, più precisamente al Verona, con il profilo di Adrien Tameze che è un po’ più esperto d’età e conosce già il nostro campionato, ma anche in questo caso il Verona sembra sparare alto. Non tramonta del tutto, ma è complicata a livello di formula, la pista Frattesi che – a oggi – potrebbe riaccendersi solo se il Sassuolo dovesse abbassare le sue pretese economiche. Il Milan, sotto questo aspetto, non ha molti soldi da investire con la spesa stimata tra i 10 e i 15 milioni massimo. Numericamente, potrebbero obiettare da via Aldo Rossi, i giocatori ci sarebbero anche perché Pobega, Bakayoko e Krunic sono a disposizione, ma serve altro e ora il tempo non è più un alleato dei rossoneri, che improvvisamente vengono presi dalla fretta di colmare una mancanza. Stesso discorso, seppur più dilatato, è quello del difensore centrale. Oggi verranno valutate le condizioni di Kjaer nell’allenamento congiunto con la Pergolettese in quel di Milanello, ma c’è la necessità di aggiungere un giocatore al reparto. Tanganga e Diallo sono i nomi noti, ma sia il Tottenham sia il Psg vogliono l’obbligo di riscato. Ecco perché la partenza di Gabbia per la Sampdoria è bloccata.