Milan, Onyedika costa troppo: all in su Onana del Bordeaux

MILANO - Cambio di strategia. In casa Milan la ricerca del centrocampista ha subito una sostanziale variazione. Il primo obiettivo rossonero sul tavolo era Raphael Onyedika, centrocampista nigeriano del Midtjylland. Il club danese però ha sparato alto, pretendendo 8 milioni garantiti più bonus. Il Milan si è fermato a 6,5 milioni di euro come ultima offerta ufficiale. Accantonata, dunque, la trattativa per Onyedika, il duo di mercato Maldini-Massara ha rivolto la propria attenzione su Jean Onana del Bordeaux, centrocampista camerunese classe 2000. L'obiettivo in casa rossonera è quello di acquistare il giocatore a titolo definitivo. La richiesta dei francesi si aggira sui 10 milioni, con i campioni d'Italia che ne offrono per il momento 6. Un accordo a metà strada è plausibile per le note problematiche finanziarie dei girondini e per i buoni rapporti che intercorrono tra le due società. Sullo sfondo rimane sempre valida l'alternativa rappresentata da Aster Vranckx, centrocampista belga del Wolfsburg.