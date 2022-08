Milan, rinnovo a un passo per Tonali. Derby con l’Inter per Chalobah

MILANO - Il Milan e Sandro Tonali sono sempre più vicini all’estensione del contratto fino al 30 giugno 2027. Ieri pomeriggio, a Casa Milan, è andato in scena un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente del centrocampista, dove sono stati fatti ulteriori passi in avanti tanto è vero che le parti sono molto vicine al raggiungimento dell’accordo sotto tutti i punti di vista. L’ingaggio dovrebbe risalire dal milione e quattrocento mila euro attuali ai due milioni e mezzo che Tonali percepiva durante la sua prima stagione. Poi, per facilitare il suo acquisto da parte dei rossoneri nell’estate 2021, si ridusse lo stipendio ma dopo la passata stagione è il Milan stesso a volergli riconoscere, giustamente, il meritato aumento salariale. Dopo il rinnovo di Tonali, i rossoneri concluderanno quello di Rade Krunic fino al 30 giugno 2025 per poi riprendere i contatti con gli agenti di Pierre Kalulu, Ismael Bennacer e Rafa Leao (come spiegato nel pezzo specifico). Andando alle questioni di mercato, i rossoneri sono entrati in concorrenza con l’Inter per Trevoh Chalobah del Chelsea. Il Milan è pronto a offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri vanno più sul prestito secco. Non è da escludere che questa discriminante possa portare il Milan in una posizione di vantaggio rispetto ai cugini.