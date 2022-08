Milan, tutto fatto per Thiaw: in arrivo per visite e firma

MILANO - Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha tutta l'intenzione di mettere sulla rosa i tasselli mancanti. Per la difesa il prescelto sarà Malick Thiaw: lo Schalke ha infatti finito per accettare la proposta del Milan che dovrebbe quindi accaparrarsi il difensore centrale a titolo definitivo, per circa 5-6 milioni di euro, cifra resa possibile anche per la percentuale della cessione di Paquetà, trasferitosi al West Ham per 60 milioni, di cui al Milan sono arrivati circa 9. Thiaw potrebbe essere a Milano già oggi, per poi firmare nella giornata di domani il contratto. L'accelerata è arrivata dopo che Chalobah è stato tolto dal mercato dal Chelsea: i rossoneri hanno fatto un tentativo per Akanji (nel mirino anche dell'Inter che però sta ormai chiudendo per Acerbi). A centrocampo piace molto Joao Gomes del Flamengo, che però lo valuta molto di più rispetto al Milan. Aperta la pista per Vranckx del Wolfsburg (che piace anche all’Atalanta).