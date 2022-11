Milan, conti in sospeso. Kiwior obiettivo per la difesa

MILANO - In un San Siro ancora una volta pieno fino all’ultimo posto - sono previsti più di 70mila spettatori per la nona volta in stagione -, il Milan questa sera alle 20.45 scenderà in campo contro lo Spezia sapendo già con quale risultato il Napoli sarà uscito dalla complicata sfida al vertice contro l’Atalanta. Gli azzurri saranno volati a più nove punti (35 contro i 26 dei rossoneri), o avranno frenato? Qualunque sia l’esito della sfida di Bergamo, non cambierà però l’obiettivo di Pioli, ovvero conquistare i tre punti. Anzi, nove punti, perché il Milan vuole sfruttare un calendario sulla carta agevole da qui alla sosta per il Mondiale, visto che i rossoneri la prossima settimana saranno poi opposti a Cremonese (in trasferta) e Fiorentina. Pioli vuole ottenere il massimo per andare alla pausa senza ulteriori rimpianti, perché se il ko nello scontro diretto con il Napoli è stato parzialmente digerito, la sconfitta di domenica scorsa per 2-1 contro il Torino ha lasciato delle ferite che neanche la qualificazione agli ottavi di Champions ha lenito.

Il Milan stasera vuole scacciare anche il brutto ricordo di quanto accaduto nell’ultimo precedente interno contro i liguri, l’1-2 del 17 gennaio, quello condizionato dal clamoroso errore dell’arbitro Serra che non diede il vantaggio sul possibile gol del 2-1 di Messias con gli ospiti che poi vinsero al 96’ con Gyasi. Spezia che in queste sue due stagioni in Serie A si è dimostrato una bestia nera per i rossoneri perché oltre al successo dello scorso campionato, bisogna ricordare anche il 2-0 con cui gli “aquilotti” si imposero al Picco per 2-0 nell’annata ’20-21, un ko che di fatto compromise la corsa scudetto del Milan superato poi dall’Inter di Conte. Insomma, motivi per raccogliere tre punti ce ne sono molti e quella di stasera sarà una gara che i dirigenti rossoneri seguiranno forse con un’attenzione ancora più particolare perché fra le fila della squadra di Gotti c’è un giocatore che Maldini e Massara hanno inserito già da diverso tempo sul loro taccuino: Jacob Kiwior.

Sotto osservazione Il 22enne centrale polacco è una delle rivelazioni del campionato. Già nella scorsa stagione si era messo in mostra con Thiago Motta che però lo aveva utilizzato per lo più come mediano. Gotti lo ha riportato in difesa e lì si è ben disimpegnato, tanto da guadagnare la convocazione in nazionale (dove è diventato titolare, per lui certa la chiamata per il Mondiale) e i complimenti di tale... Lewandowski. Il Milan lo aveva già adocchiato la scorsa stagione e in estate, a margine delle operazioni che hanno portato in Liguria in prestito Caldara prima e Daniel Maldini poi, ne ha parlato con la dirigenza spezzina. Discorsi improntanti per porre le basi per un’eventuale trattativa da condurre nel 2023, anche se nel frattempo su Kiwior si sono avvicinati altri club e il prezzo ha iniziato a lievitare, passando da 15-20 milioni a quasi 30. Quello di stasera sarà una sorta di test per il polacco, per misurarlo contro un attacco importante e in un palcoscenico delicato come quello di un San Siro stracolmo.