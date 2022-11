Milan, Ibrahimovic infiamma i tifosi sui social. E su Mbappé e Haaland...

MILANO - A Ibrahimovic basta anche un semplice post su Instagram per incendiare i cuori dei tifosi del Milan. Se poi in questo mette in mostra il suo fisico da urlo e i progressi in allenamento, ecco allora che il gioco è fatto e che l'attesa per il suo ritorno diventa sempre più alta, come confermato dall'innumerevole quantità di messaggi di risposta che propongono l'emoticon delle fiamme. Zlatan ha dato un nuovo aggiornamento sul suo stato di forma, usando come didascalia un semplice "Just wait", cioè "Basta aspettare". Ancora un altro po', insomma, e il Diavolo potrà contare di nuovo sul suo leader in campo e fuori.