Skriniar e Leao, il grande boh di Milano

MILANO - «Skriniar lo conosco, è un ragazzo straordinario che in campo dà sempre tutto ed è innamorato dell'Inter», ha detto ieri Simone Inzaghi sul suo centrale in scadenza di contratto. Stefano Pioli non si è espresso sul rinnovo di Leao - almeno alla vigilia della gara con la Salernitana - ma tutti sanno come la pensa sull’argomento. Il fatto che il portoghese abbia ancora un anno e mezzo di contratto poco cambia rispetto a Skriniar (che addirittura può già firmare da svicolato per un altro club) perché anche i sassi sanno che, in assenza di prolungamento, il Milan dovrà venderlo in estate per non vedere deprezzato il suo cartellino, come già avvenuto per l'interista, considerato che il Psg ha sempre portato in estate - sapendo che sarebbe andato in scadenza - offerte ben lontane rispetto alla valutazione che l’Inter dava del suo cartellino (80 milioni). Detto questo, Marotta, Ausilio, Maldini e Massara - che si troveranno magari a cena a Riad sotto l’egida della Serie A nei giorni consacrati alla Supercoppa, appuntamento centrale in questo mese di gennaio - sono accomunati dal problema di avere due tra i migliori giocatori in rosa con un piede già a Melegnano.