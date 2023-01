Calciomercato Milan, Bakayoko cerca casa. Anche Adli può partire

Mercoledì sera poco prima del fischio d’inizio del match di Coppa Italia, il ds del Milan, Paolo Maldini, ha ribadito che il club non effettuerà colpi di mercato nella sessione invernale. L’acquisto di Vásquez per completare il reparto dei portieri dovrebbe quindi restare come l’unica novità da registrarsi. Con la società concentrata sui rinnovi, gli unici movimenti che potrebbero cambiare la rosa del Milan potrebbero essere quelli in uscita. A cominciare da Adli, che la società non vorrebbe cedere nemmeno in prestito. L’eliminazione dalla Coppa Italia, col giocatore che contro il Torino non ha giocato nemmeno un minuto (e in campionato finora solo 114 minuti) potrebbe far cambiare i piani.