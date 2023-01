Milan, c'è l'accordo con Zaniolo: pronta l'offerta alla Roma

Un triangolo di mercato da chiudere in sette giorni. Il Milan è pronto a presentare la sua proposta per Zaniolo, la Roma aspetta e nel frattempo tiene in piedi la trattativa con il Chelsea per Ziyech. C’è tempo fino al 31 gennaio, il gioco a incastri è complesso e i margini di successo sono minimi considerando anche i paletti dell’Uefa che entrambi i club devono rispettare. Intanto Zaniolo e il Milan sono d’accordo su tutto. Pur di vestire la maglia rossonera l’attaccante è pronto ad accettare lo stesso stipendio che gli riconosce ora la Roma: poco più di 2 milioni di euro netti a stagione ai quali si possono aggiungere dei premi. Questo dimostra la forte volontà del ragazzo di cambiare squadra, perché ai giallorossi aveva chiesto invece almeno 4 milioni di euro all’anno per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno del 2024. Al tempo stesso il Milan è con vinto che mettendo Zaniolo nelle mani di Pioli, in un nuovo contesto, il ragazzo possa rilanciarsi. Adesso manca l’accordo tra le società, con il procuratore Vigorelli che sta mediando. Zaniolo continua ad allenarsi ma non sarà convocato neppure a Napoli, il Milan fiuta l’affare e vorrebbe pagare Zaniolo non più di 20 milioni complessivi.

L'offerta del Milan L’offerta che sta per essere recapitata a Trigoria è addirittura inferiore: un prestito iniziale da 500mila euro, più un obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni e legato ad alcune condizioni tra cui la qualificazione del Milan alla prossima Champions, per un totale quindi di 18 milioni di euro. La Roma difficilmente accetterà questa proposta, visto quanto accaduto nei giorni scorsi con il Tottenham: Paratici ha cercato di prendere Zaniolo in prestito senza un riscatto “certo” e l’affare si è fermato. Ma se il Milan dovesse impegnarsi sin da ora all’acquisto definitivo dell’attaccante - la Roma ha aperto al prestito ma non accetterà che la Champions diventi una delle condizioni del riscatto - allora un’intesa sarebbe possibile.