Zaniolo-Milan, Massara: “Mercato aperto, vediamo se c’è l’opportunità”

ROMA - Il Milan non sta attraversando un periodo semplice: reduce da due pareggi per 2-2 in campionato contro Roma e Lecce e dall'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino nonostante la superiorità numerica, i rossoneri di Stefano Pioli hanno anche perso, e malamente, la finale di Supercoppa italiana a Riyad contro l'Inter. A tal proposito, il ds del Diavolo Frederic Massara nel prepartita di Lazio-Milan ai microfoni di Dazn commenta: "Quella della Supercoppa è stata una brutta sconfitta ma l'abbiamo già dimenticata. In tutti i momenti di difficoltà questa squadra s'è rilanciata in modo vigoroso e questo è un bel test per vedere se stiamo uscendo da questo momento".