Zaniolo, il Milan non rilancia e si ritira dalla corsa: resta il Bournemouth

MILANO - Nicolò Zaniolo non è più sulla lista dei desideri del Milan. Il club rossonero ha informato la Roma e l'agente del giocatore che non possono pareggiare l'offerta del Bournemouth: 30 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Nei giorni scorsi sembrava che i campioni d'Italia avessero l'accordo con il giocatore ma il grande ostacolo era il gap tra la richiesta dei giallorossi e l'offerta dei rossoneri che studiavano una proposta con formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League, ma con cifre inferiori rispetto alla richiesta