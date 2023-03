Milan col dubbio Leao: i rossoneri puntano Zaniolo e David

MILANO - Molto, se non tutto, ruota attorno al rinnovo di Rafael Leao e a quello che potrebbe accadere in casa rossonera qualora il portoghese non rinnovasse il contratto. Servirebbero nuovi innesti in attacco e il Milan ne ha già individuati un paio che conducono ai nomi di Nicolò Zaniolo e Jonathan David, tornato in cima agli exit poll per il ruolo di centravanti del futuro (con Okafor del Salisburgo e Openda del Lens in seconda fila).

Milan-Leao, tutto rimandato Leao - rigore sbagliato e gol nei 15 minuti in campo avuti in Lussemburgo-Portogallo 0-6 -, è il caso contrattuale della stagione rossonera. Paolo Maldini e Ricky Massara speravano di risolvere la pratica prima del Mondiale, poi subito dopo il mercato di gennaio, ma i contatti, seppur costanti, con il largo entourage dell’attaccante, non hanno portato alla fumata bianca. Rimane la distanza fra domanda e offerta, nonostante il Milan sia ormai arrivato a offrire 6.5 milioni più 1.2 di bonus facilmente raggiungibili. Il “clan” del portoghese rimane fermo su una base da 7.5 milioni, ma sullo sfondo - neanche troppo - rimane il “lodo Sporting”, ovvero 19 e passa milioni da restituire al club portoghese (assieme al Lille) che complicano ogni ragionamento. Da Casa Milan continua a filtrare un cauto ottimismo, ma bisognerà attendere quasi certamente la fine della stagione. La classifica, che non dà garanzie per il futuro, e i quarti di Champions contro il Napoli, impongono a tutti di rimanere concentrati sul campo. È evidente, però, che a giugno il Milan dovrà scrivere la parola fine sulla vicenda perché sarebbe davvero delittuoso entrare nella prossima stagione con il contratto di Leao in scadenza nel giugno 2024 col forte rischio di perderlo a zero come accaduto in passato con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Senza rinnovo, Maldini e Massara sarebbero costretti a cederlo, per altro a un cifra lontana dai 120 milioni di valutazione dell’estate 2022. Con un solo anno di contratto e reduce da una stagione in chiaro-scuro - non segna dal 14 gennaio, tutti adesso si augurano che ripeta un finale di stagione da mpv della Serie A come nel '21-22 -, sarebbe probabilmente difficile incassare più di 70-80 milioni. Soldi comunque importanti, da reinvestire per rinforzare la squadra.

Milan, nuovo attacco Fra gli obiettivi, come raccontato anche ieri, rimane Zaniolo, giocatore che la dirigenza prenderebbe a prescindere dal destino di Leao. Il Milan lo voleva già a gennaio, ma non si era trovata la quadra con la Roma. Ora il giocatore è al Galatasaray, però non ha escluso di tornare in Italia a fine stagione. C'è una clausola da 35 milioni, ma i turchi potrebbero accettare anche una cifra inferiore, fra i 25 e i 30. Zaniolo potrebbe agire sulla destra, sulla trequarti (il Real Madrid vuole riprendersi Brahim Diaz) o pure a sinistra in caso di addio di Leao. A quel punto il grosso del budget Maldini e Massara lo investirebbero sul centravanti da affiancare a Giroud e David del Lille è un ragazzo che piace da tempo. Il canadese - in gol domenica contro Curacao nelle Nations League nordamericana - ha una valutazione alta (50 milioni) ed è nel mirino di diversi club in Inghilterra, oltre a Barcellona (David ha recentemente raccontato che da bambino tifava per i blaugrana) e Napoli (in caso di addio di Osimhen). Ma con i soldi di Leao, il Milan avrebbe la forza per entrare in questa gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA