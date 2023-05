"Milan, via un Adli per un altro: piace Amine del Bayer Leverkusen"

Il club rossonero - secondo L'Equipe - pronto a vendere il francese per il classe 2003 in forza ai tedeschi, che ha un contratto in scadenza nel 2026. Si segue anche l'attaccante Moussa Diaby

11 . 05 . 2023 11:02 1 min

© Getty Images

Il Milan cerca un altro Adli. Yacine finora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di Pioli e ora le attenzioni del club rossonero sono rivolte su Amine Adli, centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen che oggi affronterà la Roma nella semifinale d'andata di Europa League. Il 23enne talento francese, dal 2021 nel club tedesco, è un giocatore importante per Xabi Alonso e ha un contratto fino al 2026, ma piace anche ad altri grandi club. Il Bayern Monaco provò a ingaggiarlo già due anni fa e continua a seguirlo, ma secondo il sito del quotidiano francese L'Equipe c'è anche il Milan che lo segue con grande interesse, così come segue un altro giocatore del Bayer, l'attaccante Moussa Diaby. Sullo stesso argomento Milan, Brahim Diaz verso il Real: De Ketelaere resta e andrà via Adli Milan © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere L'Inter vede Istanbul Milan-Inter: è record di incasso Tutte le news di Calciomercato Milan

