Milan-Rebic ai titoli di coda: sarà cessione

Ante Rebic già due giorni fa è tornato in gruppo, dopo aver smaltito la lieve distorsione alla caviglia sinistra che lo ha tenuto fuori contro la Sampdoria e, se non ci saranno complicazioni nei prossimi allenamenti, sarà a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di domenica sera contro la Juventus. E lui, nello stadio bianconero, ha già dimostrato di poter essere decisivo, visto che due anni fa segnò il super gol dello 0-2 nello storico 0-3 con il quale il Milan vinse per la prima volta allo Stadium mentre lo scorso anno realizzò la rete del pareggio milanista. Ma, al netto di questa sua predilezione per la Juve, c’è da registrare come l’attaccante croato sia ormai arrivato ai titoli di coda della sua avventura in rossonero, iniziata nel corso dell’estate 2019, quando arrivò da Francoforte. L’annata è stata ampiamente deludente e i tanti infortuni che ne hanno caratterizzato gli ultimi anni, con annessi recuperi mediamente lunghi, hanno alzato legittimi dubbi sulla sua utilità all’interno della rosa del prossimo anno.