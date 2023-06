Maldini cacciato dal Milan! Incredibile Cardinale, via anche Massara

MILANO - Come aveva lasciato presagire l'incontro di oggi , alla fine la decisione è arrivata: Maldini e Massara sono stati rimossi dai loro incarichi nel Milan . Una scelta presa in serata, a seguito del summit che era stato indetto (almeno apparentemente) per tentare di sanare le divergenze. In realtà però non c'è stato nessun confronto, ma solo una veloce comunicazione da parte del numero uno di Red Bird, Gerry Cardinale , che avrebbe dato notizia dell'esonero del responsabile dell'area tecnica e del direttore sportivo, Ricky Massara.

Il motivo dell'allontanamento

Il motivo principale dell'allontanamento di Maldini e Massara starebbe in particolare nell'insoddisfazione della proprietà per l'ultima campagna acquisti. Prima di tutto per la spesa, risultata fallimentare, dei 35 milioni per portare De Ketelaere a Milano, ma anche per l'operazione Origi, uno dei grandi flop della stagione. Nonostante la semifinale di Champions, inoltre, la proprietà giudica insoddisfacente l'andamento in campionato, con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League ottenuta soltanto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus.