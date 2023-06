Milan, all-in su Frattesi con i soldi di Tonali

Thuram all'Inter? Il Milan non si aspettava un epilogo del genere e adesso dovrà leccarsi le ferite per trovare un attaccante - i primi nomi, Openda e Balogun - che possa andare a riempire il buco offensivo che pensava di aver chiuso. Il club rossonero, però, ha anche un altro vuoto, anzi, una voragine da riempire ed è quella che lascerà Tonali. E anche per questo già ieri pomeriggio l'ad Furlani ha deciso di entrare ufficialmente in gioco nella sfida, tutta italiana, per Davide Frattesi.

Ormai sul centrocampista del Sassuolo si sta scatenando un'asta, in gioco ci sono le tre grandi storiche del nostro calcio, più la Roma. E in prima fila, dopo la pole-position conquistata nelle ultime settimane dall’Inter, forte del feeling Marotta-Carnevali e del gradimento tecnico del giocatore, si è accomodato proprio il Milan grazie ai milioni che incasserà nell’affare Tonali-Newcastle. Il tutto in attesa di capire se la Juventus - che lavora al rinnovo di Rabiot e pensa a Thomas (Arsenal) e Milinkovic-Savic (Lazio) - rilancerà.

Il Milan si getta su Frattesi

Da un paio di giorni era chiaro che il Milan si sarebbe gettato su Frattesi e ieri c’è stato il primo vero contatto fra i due ad dei club, Furlani da una parte e Carnevali dall’altra, chiacchierata servita per capire che il prezzo dell’azzurro si aggira ormai sui 40 milioni. Il Milan aveva già manifestato il suo interesse per il centrocampista neroverde nei giorni scorsi al suo agente, Giuseppe Riso, procuratore anche di Tonali. E Riso, proprio tornando dalla Romania dove è stato ieri pomeriggio per parlare con Tonali del futuro trasferimento in Premier, ha fatto un quadro della situazione su Frattesi: «Abbiamo già iniziato gli appuntamenti per Davide, adesso vediamo in questi giorni quali club se lo possono permettere, poi lo raggiungerò e decideremo - ha spiegato -. Se il Milan sfrutterà i soldi di Tonali per lui? Credo proprio sì, penso che l’idea sia di proseguire e mi sembrano molto concentrati».