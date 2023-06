Icardi si offre al Milan! E Wanda Nara posta già il Duomo

MILANO - Ci risiamo. La coppia più chiacchierata del calcio mondiale vuole riprovarci, vuole tornare ad affollare quotidianamente, insieme ai cinque figli in dote, il nuovo super attico in zona Porta Nuova. Mauro Icardi e Wanda Nara sognano un ritorno in grande stile a Milano. E siccome le porte di casa Inter sono serrate, mentre il Milan è alla ricerca di una punta, ecco che sono iniziati ad arrivare via social i primi ammiccamenti direzione Diavolo.

Icardi al Milan è un’idea che ritorna. Già in passato il nome del bomber argentino era stato accostato al club rossonero, ma alla fine la dirigenza aveva deciso di puntare altrove, su giocatori di maggiore affidabilità tecnica e con un'aurea di tranquillità più solida (su tutti, leggi Giroud). In fondo, il ricordo recente che le squadre italiane hanno di Icardi è il caos che si era scatenato nella primavera del 2019 quando alcune uscite di Wanda in televisione, unite ad alcuni atteggiamenti di Mauro nello spogliatoio, avevano convinto l’Inter a togliergli la fascia di capitano. Evento che produsse una bufera continua, con mesi di ripicche, infortuni veri e presunti, litigi con parte del gruppo e una cessione al Psg sul gong del mercato estivo 2019 a chiudere una storia comunque ricca di 124 gol. Icardi da Parigi aveva comunque continuato a dichiarare il proprio amore per l'Inter, ma al tempo stesso, con la sponda di Wanda, aveva fatto capire di puntare al ritorno in Italia, non escludendo soluzioni come Juventus, Roma e anche Milan. L'esperienza al Psg di Icardi, dopo una discreta prima annata, non è stata positiva, ma l'argentino nell'ultima stagione in prestito al Galatasaray si è rilanciato, con 23 gol in 26 gare.

Icardi-Wanda, coppia esplosiva

Adesso rientrerà al Psg, ma ovviamente non fa parte dei piani dei campioni di Francia e, con un contratto in scadenza nel 2024 e un valore a bilancio intorno ai 10 milioni, punta a salutare definitivamente. Come detto, vorrebbe tornare in Serie A e a vivere a Milano. Wanda nelle scorse ore ha pubblicato una stories su Instagram, poi cancellata, nella quale appariva davanti al Duomo con la scritta "Milano" e una clessidra. La coppia era in vacanza in Brasile, ma probabilmente sta rientrando proprio sul capoluogo lombardo. Per rimanerci? Così vorrebbero, i loro messaggi al Milan hanno iniziato a inviarli. E il club rossonero come reagisce? Oggi non sembra interessato, gli obiettivi offensivi, come raccontiamo a parte, sono altri. Inoltre portarsi in casa Icardi - più Wanda - potrebbe risultare una missione impegnativa in un momento già complicato nella gestione della squadra. Chissà però che un Maurito in saldo a fine mercato non possa rivalersi una soluzione in più per l'attacco di Pioli che, va ricordato, ha allenato l'argentino all'Inter nell'annata '16-17.