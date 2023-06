Pulisic, mercato Milan a stelle e strisce: Cardinale-RedBird, progetto USA

I Milan americano vuole iniziare a fare l’americano anche sul campo per ragioni di marketing. Chelsea è attualmente il giocatore più rappresentativo della Nazionale a stelle e strisce. americano vuole iniziare a fare l’americano anche sul campo per ragioni di marketing. Il corteggiamento di Christian Pulisic rientra in questa logica complessiva . Il 24enne talento delè attualmente il giocatore più rappresentativo della Nazionale a stelle e strisce. Da quando è andato in scena il passaggio di testimone del controllo del Milan tra Elliott e Red Bird, a giugno del 2022, sarebbe il secondo giocatore statunitense chiamato a indossare la maglia rossonera dopo Sergiño Dest un anno fa. Non può essere un caso visto che in precedenza era successo solo con il massiccio difensore Oguchi Onyewu, ricordato soprattutto per una celebre scazzottata con Ibrahimovic nel corso di un allenamento a Milanello.

Pulisic, un jolly tattico per Pioli

Pulisic potrebbe essere prezioso per Pioli grazie alla sua versatilità tattica: trequartista, ma anche ala a sinistra o destra. È rapido e ama rischiare la giocata, spesso in verticale, quindi è ideale per scardinare le difese avversarie. E sarebbe il volto ideale del Milan per i tifosi di calcio statunitensi. Per questo i rossoneri non lo mollano, nonostante il Chelsea chieda di più rispetto alla prima offerta fissata intorno a quota 10 milioni. Una parte di questo investimento rientrerebbe in termini di ricavi commerciali al di là dell’Atlantico. Pulisic potrebbe essere seguito da un compagno di Nazionale che piace al Milan: il 20enne centrocampista Yunus Musah, del Valencia. Entrambi non occuperebbero slot da extracomunitari non avendo solo il passaporto americano: croato il primo, italiano il secondo cresciuto a Castelfranco Veneto.

