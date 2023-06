Milan, Loftus-Cheek c'è: ora Pulisic!

Il Milan muove il mercato con una forte e decisa la virata su Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. La giornata di ieri è stata molto prolifica con il club rossonero che non solo ha definito l’accordo con il calciatore, ma è vicino alla definizione dell’operazione con i blues per un acquisto a titolo definitivo attorno ai 16 milioni più 4 di bonus legati ai risultati della squadra. Non ci saranno prolungamenti unilaterali del contratto da parte del Chelsea e, di conseguenza, non ci sarà nessun prestito con obbligo di riscatto.

Il Milan compra e lo fa mettendo sul tavolo denaro frusciante, garantito dalla cessione-monstre di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni complessivi più il 10% sulla futura rivendita. Ma il canale con il Chelsea non si chiuderà al solo Ruben Loftus-Cheek, perché la dirigenza rossonera ha manifestato il suo interesse per Christian Pulisic, esterno destro 24enne americano ma di passaporto croato, e quindi comunitario. L’ex Borussia Dortmund vuole giocare titolare e ha dato il suo gradimento alla destinazione Milan e già ieri sera ci sono stati degli sviluppi anche su questa traccia di mercato, con il Milan segnalato come molto caldo su Pulisic.

Milan, affondo per Romero

Con il reparto degli esterni destri che è uno di quelli che richiede la ricostruzione maggiore. Non a caso, se tutto sarà confermato, domani ci sarà un incontro in sede tra il Milan e gli agenti di Luka Romero, classe 2004 in uscita a parametro zero dalla Lazio. Ne consegue che sia Junior Messias sia Alexis Saelemaekers siano destinati a finire sul mercato. Il Milan, dai loro cartellini, punta a fare cassa e non ha intenzione di regalarli a zero (stesso discorso si faccia per Ante Rebic e Divock Origi). L’acquisto di Loftus-Cheek porterà il Milan a dover riempire uno slot da extra comunitario sui due che possono essere utilizzati (dovrà uscirne uno in rosa per sbloccare il secondo, Vasquez è l’indiziato principale). Il secondo sarebbe destinato a Daichi Kamada, per il quale è praticamente tutto fatto, così come è in fase di ultimazione la registrazione dei suoi agenti giapponesi all’albo italiano. Dalla Spagna, però, arrivano rumors sempre più insistenti sul fatto che il Milan non abbia mollato Samuel Chukwueze del Villarreal, per il quale c’è un gradimento tecnico da parte di Stefano Pioli. Ma l’accelerata per Pulisic sembra far scendere le percentuali del nigeriano.