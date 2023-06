Milan, Al-Tonali al Newcastle: 60 milioni di motivi. E i compagni...

È ormai prossima alla conclusione la trattativa per la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, club del fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Ieri a Milano ci sono stati diversi incontri tra le parti in causa dove sono stati limati ulteriormente i dettagli dell’operazione, sia per quel che concerne la parte cash per il cartellino sia per lo stipendio che i Megpies riconosceranno al centrocampista azzurro. Al Milan, alla fine, andranno 80 milioni bonus inclusi mentre a Tonali verrà fatto firmare un contratto di sei anni con un fi sso da 8 milioni più due di bonus. Cifre mostruose per quel che concerne il mercato italiano, davanti alle quali nemmeno una società solida economicamente come il Milan – che chiuderà il bilancio in attivo tra i 10 e i 15 milioni – ha potuto respingere. La giornata di ieri ha visto l’avanzare delle trattative, con la presenza a Milano dei dirigenti del Newcastle che hanno incontrato a Palazzo Parigi gli agenti di Tonali, ovvero Giuseppe Riso e Marianna Meccacci, con i quali si è anche definito l’iter delle visite mediche che Sandro sosterrà già oggi presso il ritiro della nazionale Under 21 in Romania, dove si trova per giocare l’europeo di categoria. Lo staff medico del Newcastle è partito alla volta di Cluj, dove ha sede il quartier generale degli azzurrini. Lì arriveranno non solo gli agenti di Tonali, che davanti a certe cifre ha avallato la sua cessione, ma anche gli uomini mercato del Newcastle, in particolar modo Steve Nickson, che ieri era a Milano per completare gli accordi.