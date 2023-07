Caso Leao, il Lille paga la multa ma lo Sporting vuole 45 milioni

LISBONA (Portogallo) - Continua a far discutere in Portogallo il caso Rafael Leao. Lo riporta "A Bola", precisando che il Lille ha versato nelle casse dello Sporting Lisbona (senza alcun accordo preventivo con il club portoghese) 19 milioni di euro per la multa relativa al trasferimento del giocatore avvenuto nel 2018. Il club lusitano, però, continua a chiedere 45 milioni di euro, ovvero quanto previsto nella clausola rescissoria di Leao quando l'attuale attaccamte rossonero aveva risolto unilateralmente il contratto che lo legava allo Sporting. Proprio il nodo relativo a questa sanzione era stato decisivo per permettere a Leao di rinnovare il contratto con il Milan.