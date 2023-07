Milan, Kjaer potrebbe rinnovare: può prendere il posto da leader di Ibra

MILANO - La difesa oggi non è un reparto dove il Milan ha necessità impellenti di intervenire. Ingaggiato Sportiello come vice Maignan, il resto è ben coperto e assortito. Ci sono però due punti di domanda: uno è legato a Gabbia, che ha molte richieste per andare a giocare in prestito, l’altro a Ballo-Touré, nel mirino di diversi club, tra cui Fulham e Hoff enheim. Se partisse Gabbia, non ci sarebbe un vero buco da coprire, con quattro centrali a disposizione: Tomori, Thiaw, Kalulu e Kjaer .

Tra l'altro nei prossimi mesi il Milan potrebbe valutare se prolungare di dodici mesi il contratto del difensore danese, attualmente in scadenza nel 2024. Dopo l'addio di Ibra, infatti, Kjaer è visto come una figura di riferimento nello spogliatoio. Molto passerà, però, più che dal rendimento, dalla tenuta fi sica di un giocatore che nel 2024 compirà 35 anni. Per quanto concerne i terzini, la partenza di Ballo-Touré aprirebbe un vuoto nel ruolo di vice-Theo Hernandez.

Il Milan sta valutando diversi profili, anche a destra, soprattutto se Kalulu dovesse essere maggiormente utilizzato da centrale (sempre che non arrivino offerte dall’estero, il francese non è ritenuto incedibile). In Spagna sono certi che il Milan abbia già un’intesa con il 18enne Fresneda del Valladolid ma, al di là di un interesse, non c’è ancora una trattativa fra i club. Sondato Singo, in uscita dal Torino e monitorato anche dall’Inter, mentre rimane sullo sfondo il ricercatissimo Mazzocchi. Il jolly della Salernitana, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, piace a molti club, pure all’estero. Il Milan, con Maldini e Massara, ne aveva parlato con la Salernitana nei mesi scorsi, anche perché al club campano interessava Adli, lanciato al Bordeaux da Paulo Sousa.

