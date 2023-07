Mercato Milan: tra Pulisic, Musah e Reijnders...si stringe per Fresneda

MILANO - Il Milan , in attesa di trovare gli accordi definitivi con Chelsea per Pulisic (si lavora a un’intesa intorno ai 20 milioni), Valencia per Musah e Az per Reijnders (il club rossonero ha l’ok dei due giocatori, manca però quello dei due club che valutano i loro centrocampisti rispettivamente 25 e 20 milioni), e di capire se il Villarreal abbasserà le pretese per Chukwueze , sta stringendo a sorpresa per il 18enne Ivan Fresneda , terzino destro del Real Valladolid, già cercato in passato da molti club come Borussia Dortmund, Arsenal, Barcellona e Juventus.

In Spagna, stando a quanto svelato da “Relevo”, sono certi che il Milan abbia trovato l’intesa con il suo agente, quel Fali Ramadani che qualche giorno fa ha trovato l’accordo con l’ad rossonero Furlani per l’ingaggio a parametro zero di un altro suo assistito classe 2004, Luka Romero, atteso a Milano il 7 luglio per le visite mediche e la fi rma del contratto. Non c'è ancora però una trattativa con il Valladolid che per il suo talento chiede una quindicina di milioni (ma l'affare, avendo la società spagnola la necessità di vendere, potrebbe chiudersi anche a 10 più bonus). Il Milan, che nei giorni scorsi aveva sondato il terreno anche per Singo (tornato nei radar dell'Inter), sta dunque ragionando se inserire un nuovo terzino in rosa nonostante a destra possa contare su capitan Calabria, Florenzi e all'occorrenza Kalulu (sempre che sul francese non piombino dei club stranieri). Non è da escludere, vista l'età di Fresneda, un'operazione in stile Romero: ovvero prendere il giocatore, valutarlo in ritiro e poi capire se tenerlo in rosa o mandarlo in prestito per giocare con più continuità.

La Juve non molla Fresneda

Il Milan lancia la sfida alla Roma

Rimanendo sulla corsia destra, il Milan, come detto, lavora sempre su Chukwueze. Il nigeriano, in scadenza nel 2024, viene però valutato ancora molto dal suo club, intorno ai 30 milioni. Il Milan sta insistendo - e nel caso, cadrebbe l’opzione Kamada, visto che ai rossoneri rimane un solo spot per extracomunitario -, ma inevitabilmente si guarda attorno e in questo senso rimane forte anche la candidatura di Adama Traoré, da ieri parametro zero (era al Wolverhampton). Sull’esterno spagnolo c’è anche la Roma, ma il giocatore vorrebbe disputare la Champions e per questo ha dato per il momento priorità all’opzione rossonera.

Il Milan e il centrocampo da rifondare: occhi su Musah e Reijnders