Il Milan e il centrocampo da rifondare: occhi su Musah e Reijnders

Il mantra in casa Milan è molto chiaro: serve rifare il centrocampo , sia numericamente sia qualitativamente. L’arrivo di Ruben Loftus-Cheek è solo il primo tassello che andrà a inserirsi nel nuovo scacchiere rossonero: l’infortunio di Ismael Bennacer (lo si rivedrà in gruppo a gennaio) e la cessione-monstre di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni complessivi, più il 10% della futura rivendita, hanno creato uno scenario che a inizio mese non era pronosticabile.

È un Milan alla ricerca di fisicità, ritmo, inserimento e qualità, con il mercato che dovrà anche sopperire, in via definitiva, alle assenze di due tasselli fondamentali nella visione di gioco di Stefano Pioli, ovvero Franck Kessie e Hakan Calhanoglu. L’acquisto di Loftus-Cheek, per tipologia di giocatore, andrà finalmente a colmare il vuoto lasciato dall’ivoriano che, dopo lo scudetto, si era trasferito a parametro zero al Barcellona. L’assenza di un centrocampista di peso, nell’annata 2022-23, si è sentita nel cuore della squadra e adesso si è corsi ai ripari con l’arrivo dell’ex Chelsea( che è stato ufficializzato ieri, con contratto fino al 30 giugno 2027, e che dovrebbe prendere la maglia numero 14), ma non è finita qui.

Reijnders e Musah in pole per la mediana del Milan

Perché, come detto, di non soli muscoli ha bisogno il Milan, ma anche di fosforo e qualità. Ecco perché è vivo l’interesse milanista per Tijjani Reijnders dell’Az Alkmaar. Il centrocampista olandese, nell’immaginario rossonero, avrebbe le doti per poter sopperire all’assenza di Bennacer in fase di costruzione e assomigliare, nella sua evoluzione, a quanto ha fatto Calhanoglu con Simone Inzaghi, diventando un regista moderno e non solo il classico distributore di palloni. La richiesta dell’Az Alkmaar è di 18 milioni e non sarà facile smussarla, ma il Milan ha visto in Reijnders uno dei profili ideali per completare il proprio centrocampo, con il giocatore che ha dato il suo benestare al passaggio in rossonero anche se nelle ultime ore c’è stato un interessamento del West Ham. Saranno settimane di lavoro intenso per permettere a Pioli di avere un centrocampo praticamente nuovo all’interno del quale l’allenatore milanista gradirebbe avere anche il dinamismo di Yunus Musah del Valencia. Il Milan avrebbe informato il club spagnolo della sua volontà di entrare in trattative per prendere il centrocampista classe 2002, scuola Arsenal, ma con passaporto italiano oltre a quelli statunitense, britannico e ghanese. Il Valencia, che ha necessità di fare cassa, ha fissato un prezzo tra i 25 e i 30 milioni, ma sa bene che per vendere Musah dovrà giocoforza andare anche incontro sia alla volontà del giocatore, che è quella di trasferirsi al Milan, sia alla proposta che gli verrà sottoposta da Furlani e Moncada, che stanno lavorando intensamente per cercare di arrivare a dama sugli obiettivi principali, tenendo vive quelle che sono le piste alternative ai primi nomi emersi.