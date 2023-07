Tonali-Newcastle, ufficiale: comunicato, cifre, dettagli sul colpo record

Trattativa che però ha fatto infuriare i tifosi del Diavolo, che vedevano in lui un punto di riferimento per il futuro del club. Ora la dirigenza è pronta a reinvestire i soldi sul mercato.

Milan, Tonali è del Newcastle: il comunicato

Questa la nota ufficiale del club rossonero: "Ufficiale la cessione del centrocampista al Newcastle United FC. AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali al Newcastle United FC. Il Club ringrazia il centrocampista per i tre anni splendidi vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". Non solo il comunicato ma anche il messaggio su Twitter per salutare il centrocampista: "È stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio!".