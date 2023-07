Tonali, le verità sull'addio Milan e su Maldini: "L'ho dovuto fare" VIDEO

Di ritorno dal suo viaggio In Inghilterra dopo il breve Europeo con l'Under 21, conclusosi anzitempo alla fase a gironi, il calciatore è stato fermato dai cronisti presenti all'Aeroporto di Linate, ai quali ha raccontato le sue prime sensazioni.

Tonali sull'addio al Milan

"La decisione di lasciare il Milan è stata la più difficile della mia carriera ma era una scelta che andava fatta adesso e l'abbiamo fatta - rivela -. Il Milan mi ha accolto come un figlio e non me lo dimenticherò per tutta la vita. Li ringrazierò per sempre, voglio bene a tutti quelli che hanno lavorato con me e ai miei ex compagni. Guarderò sempre il Milan e sarò sempre un loro tifosi. È stata una scelta che ho dovuto fare e l'ho fatta nel momento giusto".