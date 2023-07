Okafor a un passo dal Milan: salta un obiettivo mercato Juve

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli è in viaggio per gli Stati Uniti per giocare la tournée che lo vedrà affrontare Real Madrid, Juventus e Barcellona, intanto i rossoneri sono sempre attivi sul mercato soprattutto sul fronte attaccanti. Il Milan nell'ultimo slot extra-comunitari sta andando all-in su Chukwueze dicendo addio, di fatto, a Mehdi Taremi per l'attacco ma la dirigenza rossonera è già corsa al piano di riserva: infatti sarebbe in chiusura l'operazione con il Salisburgo per Noah Okafor, attaccante 23enne della nazionale svizzera già cercato in passato dai rossoneri. Okafor ha realizzato 10 gol nella scorsa stagione e, a confermare la solidità della trattativa, sarebbe atteso già sabato a Milano per le visite mediche e potrebbe anche unirsi al gruppo di Pioli in America.