Chukwueze al Milan dal Villarreal: è fatta, i dettagli dell'operazione

MILANO - Manca solo l'ufficialità ma l'accordo tra il Milan ed il Villarreal per Samuel Chukwueze è arrivato alla fumata bianca. I due club stavano limando i dettagli per un accordo che dovrebbe chiudersi attorno ai 28 milioni di euro con il giocatore legato fino a giugno 2028 che percepirà circa 3,6 milioni di euro l'anno. Chukwueze era stato fortemente indicato da Stefano Pioli come obiettivo di mercato per rinforzo cruciale per la fascia destra del campo, zona del campo dove i rossoneri hanno particolarmente sofferto nell'ultima stagione. L'affare Chukwueze, che completa lo slot di giocatori extra-comunitari a disposizione del Milan, è anche legato a quello che vede coinvolto il difensore Matteo Gabbia atteso in prestito secco dal club spagnolo.