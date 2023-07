Musah al Milan, si chiude per 20 milioni: l'ottavo colpo è a un passo

Il Milan è dunque vicinissimo a Yunus Musah, il 20enne centrocampista statunitense del Valencia individuato già da diverse settimane come un ulteriore tassello per completare una mediana rivoluzionata dopo l’addio di Tonali, l’infortunio di Bennacer e il ritorno a Madrid di Brahim Diaz. Dopo Loftus-Cheek e Reijnders, è Musah il giocatore scelto dalla dirigenza milanista per permettere a Pioli di avere più soluzioni a disposizione, sia nel 4-3-3 che sta adottando in queste prime uscite estive, sia nel già rodato 4-2-3-1.

Musah, il tira e molla tra Milan e Valencia

Il tira e molla col Valencia è andato avanti per giorni, ma ieri le parti si sono avvicinate, complice il forte pressing degli intermediari, spinti dalla volontà di Musah di trasferirsi a Milano. Il club rossonero negli ultimi giorni ha alzato la sua proposta da 15 a 18 milioni, bonus compresi; il Valencia, capito che non si sarebbe scatenata un’asta internazionale sul giocatore - quello che sperava il proprietario Peter Lim -, ha abbassato le sue pretese da 25 a 22 milioni. Ieri, i benefici economici ottenuti dalla cessione di Rebic hanno permesso al Milan di spingere l'offerta base a 20 milioni ed è arrivato il sì del Valencia.

Adesso mancano gli ultimi dettagli burocratici, poi arriverà il via libera e Musah potrà volare a Milano per l'iter delle visite mediche e della fi rma. Lo statunitense, con passaporto italiano, non sarà però l'ultimo rinforzo a centrocampo. E' assai probabile che nel prossimo mese il Milan cerchi un ulteriore elemento, un centrocampista centrale con doti più difensive, in grado di disimpegnarsi da perno centrale, lì dove oggi Pioli sta utilizzando Krunic.