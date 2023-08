Milan, Pioli blinda Krunic: il tecnico dice no alla cessione al Fenerbahce

MILANO - «Il centrocampo così com’è, mi piace. Krunic distratto dal Fenerbahçe? Farei giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa da un’altra parte? Lui con gli atteggiamenti mi dice altro. Non sono le parole che contano, ma gli atteggiamenti, e Rade su questo non ha mai sbagliato».

Nella notte post “Trofeo Berlusconi” Pioli ha chiaramente fatto capire quale sia il suo punto di vista su Krunic. Per lui il bosniaco, sempre titolare in questo pre-campionato come perno davanti alla difesa nel nuovo 4-3-3 è un intoccabile, una presenza certa del suo centrocampo. E, stando a quando raccontato dal tecnico, Krunic non sembra poi così pressante nel voler andare via, nonostante in Turchia siano certi del suo “sì” alla proposta da 3,5 milioni del club di Istanbul.

Milan-Krunic, il Fenerbahce è distante

Il problema, come spieghiamo da giorni, è l’offerta del Fenerbahçe, lontana dalle richieste del Milan: si parla di una distanza di almeno 6-7 milioni fra proposta (8) e domanda (14-15). Dunque Krunic per Pioli non si muoverà ed è probabile che il Milan nelle prossime settimane proponga un rinnovo al centrocampista, allungando l’accordo in scadenza nel 2025, alzando l’ingaggio oggi di 1,5 milioni. Da capire, però, se il Milan, nonostante le parole di Pioli, voglia aggiungere un altro tassello a metà campo, dove numericamente la squadra sembra un po’ corta. Dominguez del Bologna rimane il primo obiettivo, ma per fargli spazio serviranno delle uscite, in primis Origi (rifiuta tutto), Adli, Saelemaekers e De Ketelaere che, nonostante una frenata per le richieste alte dei suoi agenti, sta continuando a trattare con l’Atalanta. Ballo-Touré si sta avvicinando al Werder Brema (per 4 milioni), con Calafiori del Basilea - in prestito - prima opzione per sostituirlo (altra via, Mazzocchi della Salernitana).