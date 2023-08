Milan, per Koulierakis si tratta a oltranza: la richiesta del Paok

MILANO - Entra nel vivo la trattativa per il rinforzo da aggiungere alla difesa. Il 19enne centrale greco Konstantinos Koulierakis del Paok Salonicco è il preferito degli uomini mercato rossoneri. Koulierakis è rimasto in lizza insieme al 21enne argentino Marco Pellegrino . Il calciatore sudamericano dell’ Atletico Platense sarebbe più raggiungibile economicamente visto che ha il contratto in scadenza nel 2024. Più solido, invece, il legame di Koulierakis con il Paok Salonicco (2026). Infatti, il club greco chiede una somma intorno ai 10 milioni per accendere il semaforo verde. Il giovane centrale ha già debuttato nella Nazionale maggiore. Il Milan cercherà di strappare condizioni più favorevoli. Resta questa distanza. Per questo serve ancora qualche giorno. E quindi non viene abbandonato la pista che conduce a Pellegrino.

Milan, le cessioni e il debutto in Serie A

Ha perso forza invece l’interesse nei confronti di Andrew Omobamidele, 21 anni, centrale irlandese del Norwich. Anche a causa delle richieste molto elevate del club inglese: 15 milioni. Intanto è stata definita un’altra operazione in uscita per sfoltire la rosa. Il 19enne attaccante serbo Marko Lazetic è stato ceduto in prestito al Fortuna Sittard in Olanda. Resta sempre da ultimare il passaggio di Ballo Touré al Werder Brema. Anche altri calciatori rossoneri si trovano nella stessa situazione del terzino sinistro della nazionale senegalese. Ieri il Milan ha effettuato una partitella con la Primavera per provare le situazioni tattiche in vista del debutto in campionato a Bologna lunedì sera. Ballo Touré non ha preso parte al test. Per l’ex Monaco era in programma un lavoro personalizzato insieme a Caldara, Origi e Saelemaekers.