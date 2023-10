Mercato Milan, il nome clamoroso dall'Inghilterra: "Maguire a gennaio"

"A Harry Maguire potrebbe essere offerta la possibilità di seguire le orme di Chris Smalling rilanciando la sua carriera in declino in Italia. Maguire ha rifiutato l'interesse del West Ham per restare e lottare per il suo futuro nel Manchester United . Il West Ham rimarrebbe interessato a ingaggiare Maguire, ma fonti in Italia hanno suggerito che il Milan sia tra una serie di club di Serie A che monitorano la situazione". Dall'Inghilterra è talkSPORT a rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato relativa al difensore dei Red Devils e della nazionale inglese, che a gennaio potrebbe cambiare squadra.

Maguire, stoccata a Ten Hag: "Non voglio giocare una volta al mese"

Non più tardi della scorsa settimana, dopo aver ricevuto la convocazione dal ct Gareth Southgate, Maguire ha pubblicamente dichiarato che avrebbe rivalutato la sua posizione al Manchester United qualora non fosse a ottenere un posto fisso nella squadra allenata da Erik ten Hag: "Non ho intenzione di sedermi qui per tutta la vita e giocare una volta al mese. Se continua così, sono sicuro che io e il club ci siederemo e parleremo della situazione, ma al momento sono concentrato su due grandi partite per l’Inghilterra".

Maguire aveva poi aggiunto: "Sono completamente concentrato sulla lotta per cercare di riconquistare il mio posto al Manchester United e cercare di aiutare la squadra a risalire in campionato fino a dove dovremmo essere. Ho fiducia nelle mie capacità e in quello che ho fatto nella mia carriera. Ogni giocatore che è in panchina dovrebbe credere che dovrebbe partire titolare altrimenti non giocherebbe ad alto livello. Non sono diverso da prima. È stata dura, voglio giocare, voglio sentirmi importante per la società e per il resto della squadra. Non ho giocato neanche lontanamente quanto avrei voluto. Devo solo assicurarmi di essere pronto a cogliere le opportunità quando si presenteranno”.