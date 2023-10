Milan alla bolognese: il mercato da Calafiori a Zirkzee

MILANO - Tre nomi sulla Via Emilia, tre giocatori che potrebbero accendere le cronache di mercato estive fra Milano, sponda rossonera, e Bologna. Uno, Alexis Saelemaekers la rotta l’ha già intrapresa nei mesi scorsi, trasferendosi alla corte di Thiago Motta in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Un trasferimento, quello del belga, che potrebbe rappresentare il classico chiavistello con cui aprire nuove frontiere fra i due club. Non è un mistero, e ve lo abbiamo raccontato qualche giorno fa, che il Milan segua con grande attenzione la crescita del centravanti Joshua Zirkzee, ma fra le fila dei rossoblù milita anche un altro elemento che proprio il club rossonero ha seguito per tutta l’estate e che a un certo punto sembrava certo di sbarcare a Milanello, ovvero Riccardo Calafiori.

Mercato Milan, nome clamoroso per gennaio

Milan, obiettivo Calafiori

Il nazionale Under21 la scorsa annata si è messo in mostra nel Basilea e per le sua duttilità - è nato terzino sinistro, ma sta emergendo ora come centrale (ottimo contro l’Inter prima della sosta) - era stato individuato dai dirigenti del Milan come rinforzo ideale per completare la difesa una volta ceduto Ballo-Touré. L’addio del terzino senegalese, però, è andato per le lunghe e alla fine il Bologna sborsando quattro milioni di euro ha fatto suo Calafiori, con il Milan che ha deciso promuovere il giovane Bartesaghi alle spalle di Theo Hernandez. Calafiori però non è uscito dai radar rossoneri e le sue prestazioni da centrale hanno riportato su di lui le attenzioni di Furlani, Moncada e D’Ottavio.