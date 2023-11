Milan, via Theo Hernandez? Attenti ad Hartman

Santiago Gimenez potrebbe non essere l’unico giocatore del Feyenoord a essere entrato nei radar del mercato del Milan . L’attaccante messicano è uno dei più quotati per cominciare ad affiancare Giroud come centravanti rossonero. Ma la lista dei pretendenti è lunga e questa stagione potrebbe aggiungerne di nuovi visto che il 22enne giocatore della squadra olandese sta lasciando il segno anche nel girone di Champions League (ne sa qualcosa la Lazio in occasione della partita di Rotterdam).

Un altro elemento allenato da Arne Slot a Rotterdam potrebbe essere più abbordabile e soddisfare un’esigenza in una zona diversa del campo. Si tratta di Quilindschy Hartman , 22 anni, terzino sinistro. È una posizione dove il Milan da tempo sta cercando invano una valida alternativa a Theo Hernandez . Era stato fatto un tentativo con Fodé Ballo-Touré , per ora non andato a buon fine, come dimostra la decisione del club di cedere il giocatore in prestito al Fulham. In questa stagione il club ha deciso di non acquistare un altro giocatore in quel settore, ma di provare ad affidarsi al giovanissimo e promettente Bartesaghi oltre alla possibilità di schierare Florenzi anche su quella fascia. Ma la necessità resta.

Milan, occhi su Miranda e Hartman

Infatti, il Milan ha intavolato una trattativa con il Betis Siviglia per il 23enne laterale sinistro Juan Miranda. Lo spagnolo sembra il preferito per andare a occupare questa casella, tra le prossime sessioni di gennaio o giugno. Ma l’affare non è ancora definito. Per questo gli uomini mercato rossonero tengono d’occhio anche altre piste, come quella che porta ad Hartman in Olanda. Senza dimenticare che la prossima estate potrebbe riservare sorprese a livello di cessioni eccellenti. Nessuno all’inizio di giugno avrebbe potuto immaginare la partenza di Tonali in direzione Newcastle.

La situazione di Theo Hernandez

Theo Hernandez rientra nella stessa categoria di giocatori sempre monitorati dalle grandi d’Europa disposte a investire cifre notevoli. Ma al momento l’attenzione su Hartman, così come quella su Miranda, rientra nella logica di avere una valida alternativa al francese arrivato nell’estate 2019 grazie all’intervento decisivo di Paolo Maldini. Il contratto di Hernandez ha una scadenza rassicurante: 30 giugno 2026, rinnovato a febbraio dell’anno scorso. Ma con la frenesia attuale del mercato, sopratutto per giocatori così appetibili dalle big, a fine stagione sarà già tempo di nuovi contatti. Gimenez ed Hartman completano un elenco di calciatori del Feyenoord tenuti d’occhio dal Milan. La scorsa estate piaceva il centrocampista Mats Wieffer. Poi i rossoneri hanno fatto altre scelte con Reijnders, Loftus-Cheek e Musah. Le posizioni di Gimenez e Hartman, invece, non sono ancora state occupate così massicciamente. Giroud ed Hernandez non hanno sostituti dello stesso livello. Ecco perché il messicano e l’olandese sono sul taccuino di Geoffrey Moncada.