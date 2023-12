Mukiele-Milan, cresce l’ipotesi: Tomori infortunato, difesa è in emergenza

MILANO - L’infortunio patito da Fikayo Tomori nel secondo tempo di Salernitana-Milan è il numero 30 di questo avvio di stagione e va ad ampliare l’emergenza totale che ha colpito il reparto dei centrali difensivi, anche perché si teme uno stop importante per il difensore inglese. Con Kalulu, Caldara e Thiaw lungodegenti, Pellegrino in fase di ritorno in forma e Kjaer che va gestito, ecco che il mercato di gennaio diventa, ogni giorno di più, una necessità numerica e tecnica. Sono diversi i nomi sul taccuino di Moncada e D’Ottavio per sopperire all’emorragia, tra quelli visionati e quelli proposti. Nelle ultime ore, il club ha iniziato a valutare seriamente il profilo di Nordi Mukiele del Paris Saint-Germain . Se i parigini dovessero aprire alla pista del prestito, allora il Milan si farebbe avanti in maniera importante.

Milan, emergenza difesa: i nomi per gennaio

Ai due uomini mercato milanisti è stato proposto il profilo di Thilo Kehrer, centrale classe 1996 che ha un contratto con il West Ham fino al 30 giugno 2026. Il tedesco non sta giocando con continuità in questa stagione: fino a questo momento ha collezionato infatti solo 12 presenze tra Premier League, Efl Cup ed Europa League (appena 391’ in campo). Prodotto delle giovanili dello Schalke 04, Kehrer ha un passato anche nel Psg dove ha giocato 128 partite in quattro stagioni e ha segnato anche quattro gol. Appare più complicato arrivare a Clement Lenglet, di proprietà del Barcellona ma attualmente in prestito all’Aston Villa. Il club inglese, infatti, riconosce al giocatore il 75% del suo ingaggio, cosa che il Milan non vorrebbe fare per una percentuale così alta. Senza mai dimenticare l’opzione Matteo Gabbia. Attualmente il difensore è in prestito al Villarreal e potrebbe essere la soluzione più rapida, visto che non avrebbe bisogno di adattamento al gioco di Pioli. Ma i contatti con il club spagnolo e il suo agente non sono ancora stati attivati. A centrocampo piace il profilo di Guido Rodriguez del Betis Siviglia.